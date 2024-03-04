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Суперниця Трампа вперше перемогла на праймеріз

Ольга Глущенко Понеділок, 4 березня 2024, 04:54
Суперниця Трампа вперше перемогла на праймеріз
Гейлі, фото: Anadolu Agency/Getty Images

Суперниця колишнього президента Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі виграла на праймеріз в окрузі Колумбія, де знаходиться столиця США Вашингтон.

Джерело: Associated Press

Деталі: За даними АР, Гейлі отримала голоси усіх 19 делегатів, ця перемога стала першою в її кампанії 2024 року.

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Гейлі заявила, що, незважаючи на попередні поразки, вона не збирається залишати перегони, оскільки вважає, що "виборці в інших штатах заслуговують на альтернативу Трампу".

Невдовзі після перемоги Гейлі Трамп опублікував заяву, в якій саркастично привітав її, назвавши "королевою боліт".

Нагадаємо: Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

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Раніше Ніккі Гейлі різко прокоментувала перспективи свого конкурента Дональда Трампа отримати президентську номінацію від Республіканської партії, назвавши такий сценарій "самогубством" для США.

Читайте також: Шанс обійти Трампа: чому перші праймериз можуть вплинути на результат виборів у США

Теми: СШАвибориТрамп
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