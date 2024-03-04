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На фронті за минулу добу 63 зіткнення, ворог найбільше штурмує поблизу Авдіївки – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 березня 2024, 19:40
На фронті за минулу добу 63 зіткнення, ворог найбільше штурмує поблизу Авдіївки – Генштаб
Ілюстративне фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

На фронті за минулу добу відбулось 63 бойових зіткнення, загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 4 березня

Дослівно: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та 1 наземній станції управління БпЛА противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, незважаючи на значні втрати. Так, протягом доби противник 2 рази здійснював безуспішні штурмові дії.

Теми: АвдіївкаГенштаб
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