Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР підтвердило знищення російського корабля "Сергій Котов" дронами Magura: $65 млн на дні

Валентина РоманенкоВівторок, 5 березня 2024, 08:49
ГУР підтвердило знищення російського корабля Сергій Котов дронами Magura: $65 млн на дні
ілюстрація ГУР

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потоплено російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно: "У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cєрґєй Котов".

Реклама:

Місія відбулась у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України".

Деталі: Повідомляється, щ внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

ВІДЕО ДНЯ

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Що передувало: Джерело УП повідомило, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня було уражено російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".

Російські пабліки писали, що вночі тимчасово окупований Крим зазнав атаки ракет і безпілотників.

Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух. Міст стоїть уже понад 8 годин.

Читайте також: Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі

Теми: безпілотникиГУРКримЧФ Росії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
безпілотники
Українські дрони ГУР потопили патрульний корабель РФ "Сергій Котов"
Зеленський обговорив з Умєровим далекобійні дрони: є "хороший зміст"
Чотири кораблі поспіль: у ГУР пояснили, за рахунок чого дрони почали топити російські судна
Останні новини
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
14:20
фотоУ Кропивницькому жінка прихистила 72 хом’яків-переселенців: більшість з Херсонщини
14:01
Держоператор тилу за три місяці заощадив на закупівлях майже 3 мільярди
Усі новини...
Реклама: