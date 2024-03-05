ГУР підтвердило знищення російського корабля "Сергій Котов" дронами Magura: $65 млн на дні
Головне управління розвідки Міноборони підтвердило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потоплено російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".
Джерело: ГУР МОУ
Дослівно: "У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cєрґєй Котов".
Місія відбулась у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України".
Деталі: Повідомляється, щ внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.
Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.
Що передувало: Джерело УП повідомило, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня було уражено російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".
Російські пабліки писали, що вночі тимчасово окупований Крим зазнав атаки ракет і безпілотників.
Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух. Міст стоїть уже понад 8 годин.
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