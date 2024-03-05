У ГУР розповіли деталі знищення "Сергія Котова": Є загиблі і поранені

У результаті атаки морськими дронами російського корабля "Сергій Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Джерело: Юсов в етері Радіо Свобода

Пряма мова представника ГУР: "Є загиблі і поранені. Проте, є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися. Принаймні відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція все ж таки проводилася".

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Деталі: Юсов додав, що "Сергій Котов" прикметний тим, що він разом із крейсером "Москва" брав участь в атаці на острів Зміїний.

"Власне тепер долучився до того ж таки крейсера "Москва"", − заявив представник розвідки.

Також, за його даними, на цьому кораблі планували розмістити зенітно-ракетні комплекси.



Пряма мова Юсова: "Були плани з розміщення зенітно-ракетних комплексів на саме судно. І вже такі спроби були. Чим менше таких суден, тим менше зенітно- ракетних комплексів буде на них розміщено, а це означає більше можливостей для українських сил безпеки і оборони".

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