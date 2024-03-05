Комітет рекомендує Раді остаточно заборонити релігійні організації, пов'язані з РФ
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має заборонити діяльність релігійних організацій, пов’язаних з Росією.
Джерело: нардеп Володимир В’ятрович у Facebook
Пряма мова депутата: "Щойно комітет… одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні".
Деталі: За словами В’ятровича, текст законопроєкту став "значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом".
Зокрема, документ передбачає, що:
- Російська православна церква має бути заборонена законом,
- діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону,
- РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно,
- перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.
"Тепер – рішення за Верховною Радою. Сподіваюся, у колег вистачить політичної волі без зволікань ухвалити цей важливий закон", − підсумував В’ятрович.
Передісторія:
- 19 жовтня 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть припинити діяльність УПЦ МП.