Рада зробила крок до заборони релігійних організацій, пов'язаних з Росією

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть припинити діяльність УПЦ МП.

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар у соцмережах

Деталі: Законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, прийнято у першому читанні.

Реклама:

"За" проголосували 267 нардепів.

Голоси по фракціях та групах:

ВІДЕО ДНЯ

Слуга народу - 175

ЄС - 26

Батьківщина - 17

Платформа за життя та мир- 1

За майбутнє - 8

Голос - 18

Довіра - 12

Відновлення України – 0

Сюмар зазначає, що на захист УПЦ МП в Раді виступили зокрема колишній співголова забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко, нардеп Євгеній Шевченко та виключений зі складу фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук.