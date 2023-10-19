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Рада зробила крок до заборони релігійних організацій, пов'язаних з Росією

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 13:07
Рада зробила крок до заборони релігійних організацій, пов'язаних з Росією
фото з ТГ Железняка

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть припинити діяльність УПЦ МП. 

Джерело: народні депутати Ярослав Железняк, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар у соцмережах

Деталі: Законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, прийнято у першому читанні.

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"За" проголосували 267 нардепів.

Голоси по фракціях та групах:

ВІДЕО ДНЯ
  • Слуга народу - 175
  • ЄС - 26
  • Батьківщина - 17
  • Платформа за життя та мир- 1
  • За майбутнє - 8
  • Голос - 18
  • Довіра - 12
  • Відновлення України – 0

Сюмар зазначає, що на захист УПЦ МП в Раді виступили зокрема колишній співголова забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко, нардеп Євгеній Шевченко та виключений зі складу фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук.

Теми: УПЦ МПВерховна Рада
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