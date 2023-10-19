Рада зробила крок до заборони релігійних організацій, пов'язаних з Росією
Четвер, 19 жовтня 2023, 13:07
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть припинити діяльність УПЦ МП.
Джерело: народні депутати Ярослав Железняк, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар у соцмережах
Деталі: Законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, прийнято у першому читанні.
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"За" проголосували 267 нардепів.
Голоси по фракціях та групах:
ВІДЕО ДНЯ
- Слуга народу - 175
- ЄС - 26
- Батьківщина - 17
- Платформа за життя та мир- 1
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Сюмар зазначає, що на захист УПЦ МП в Раді виступили зокрема колишній співголова забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко, нардеп Євгеній Шевченко та виключений зі складу фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук.