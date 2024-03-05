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СБУ завершила розслідування держзради Мураєва: справа пішла до суду

Валентина РоманенкоВівторок, 5 березня 2024, 14:21
СБУ завершила розслідування держзради Мураєва: справа пішла до суду
ЄВГЕНІЙ МУРАЄВ. ФОТО ТЕЛЕКАНАЛУ "НАШ"

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь держави-агресора Росії.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, УП

Деталі: Київська міська прокуратура скерувала обвинувальний акт до Шевченківського районного суду столиці.

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Як встановило слідство, Мураєв задіяв власний медіаресурс телеканал "Наш"  для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі.

Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

ВІДЕО ДНЯ

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта.

На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Що передувало: Восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві.

Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Нагадаємо: Британське МЗС заявляло, що Кремль розглядав Мураєва як кандидата для маріонеткового уряду в разі окупації Росією України. Сам Мураєв називав це дурницею.

Теми: МураєвСБУсуддержзрада
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