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МЗС Британії: Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера

Неділя, 23 січня 2022, 01:10
Liz Truss, фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Джерело: Британське МЗС

Дослівно Британське МЗС: "У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України.

Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв.

Ми маємо інформацію, що російські спецслужби підтримують зв’язки з багатьма колишніми українськими політиками, зокрема це:

  • Сергій Арбузов, перший віце-прем'єр-міністр України у 2012-2014 роках, в.о. прем'єр-міністра у 2014 році
  • Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр-міністр у 2010-2012 роках, керівник Адміністрації колишнього президента України Януковича
  • Володимир Сівкович, колишній заступник голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО)
  • Микола Азаров, прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках".

Деталі: Британське МЗС вказує, що деякі з них "мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну".

Як зазначила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, інформація, оприлюднена сьогодні, "проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля".

"Росія має зупинити ескалацію, припинити свої кампанії агресії та дезінформації і йти шляхом дипломатії. Як неодноразово заявляли Велика Британія та наші партнери, будь-яке військове вторгнення Росії в Україну було б серйозною стратегічною помилкою з серйозними витратами.

Позиція Великобританії щодо України також зрозуміла. Ми однозначно підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим", – наголошують у МЗС Британії.

Зазначимо, що четверо колишніх українських посадовців, яких вказує МЗС Британії, втекли з України після Революції гідності.

Нагадаємо:

Мураєв неодноразово потрапляв у скандали через свої проросійські заяви.

Він заявляв, що бойові дії на Донбасі є нібито "громадянським конфліктом", бо "Росія допомагає "ДНР" і "ЛНР" грошима, технікою, інструкторами, так само, як США допомагали ВСУ і Нацгвардії".

Крім цього, називав Революцію Гідності "державним переворотом".

У червні 2018 року він заявив, що Олег Сенцов "для однієї частини населення є терористом", бо нібито "готував підпали та вибухи".

Після цього Генпрокуратура відкрила провадження щодо Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

Згодом Мураєв визнав, що справа Сенцова політична, але чи справедливі звинувачення в тероризмі щодо українського режисера – він не знає, адже російське слідство нібито спирається й на свідчення українця Геннадія Афанасьєва. Зазначимо, що Афанасьєв давно відмовився від свідчень, "оскільки вони були надані під тиском".

Теми: БританіяУкраїнаРосія
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