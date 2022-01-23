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Мураєв про прогноз очолення маріонеткового режиму РФ в Україні: "Якесь глупство"

Неділя, 23 січня 2022, 11:45
Мураєв про прогноз очолення маріонеткового режиму РФ в Україні: Якесь глупство
Євген Мураєв, фото з його Фейсбуку

Британія заявляє, що викрито докази змови щодо встановлення проросійського маріонеткового режиму в Україні на чолі з колишнім народним депутатом України Євгеном Мураєвим. Екснардеп сказав, що це не відповідає дійсності.

Джерело: Мураєв в розмові з Українською правдою, Мураєв у Facebook

Дослівно Британське МЗС: "У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв.

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Деталі: Колишній народний обранець у відповідь на це запевнив, що йому заборонено в'їзд в Росію і він не підтримує зв'язки з російською стороною.

Пряма мова Мураєва: "Це якась глупість. Мені  вже чотири роки заборонено в'їзд в Росію. Якби у мене були активи в Росії, вони були би замороженими, хоча в мене там ніколи не було нічого. Ви можете подивитися викладену мною програму – у нас з ними різне бачення розвитку країни. Україна має бути сильною і суверенною державною. Тому складно уявити, щоб у мене була якась комунікація з росіянами. Я вважаю, що та інформація, яку ми зараз бачимо - це непрофесіоналізм. Тому я сподіваюся на вибачення".

Більше деталей: Водночас на своїй сторінці у Facebook у неділю Мураєв написав, що час прозахідних та проросійських політиків у нашій країні минув, і "Україні потрібні нові політики", чий підхід базуватиметься виключно на засадах національних інтересів України.

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Дослівно Мураєв: "Час прозахідних та проросійських політиків в Україні безповоротно минув. Поразка таких політиків, як Порошенко та Медведчук, тому наочне підтвердження. Їхні дії завдали непоправних втрат для країни і розкололи народ України".

Нагадаємо: На думку Євгена Мураєва, Україна має повернути свій нейтральний позаблоковий статус, "назавжди звільнившись від зовнішнього управління". Він також вважає, що асоціацію з ЄС потрібно переглянути "на користь України або взагалі відмовитися від неї".

Мураєв заявляв, що бойові дії на Сході України нібито є "громадянським конфліктом", бо "Росія допомагає "ДНР" і "ЛНР" грошима, технікою, інструкторами, так само, як США допомагали ВСУ і Нацгвардії". Крім цього, він називав Революцію Гідності "державним переворотом".

Роман Кравець, Світлана Кізілова, УП
Теми: МураєвРосіяВелика Британія
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