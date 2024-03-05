7 загинули, ще 6 поранені: у ГУР розповіли про втрати РФ після знищення корабля "Сергій Котов"

Головне управління розвідки Міноборони розповіло про втрати особового складу РФ після затоплення російського патрульного корабля "Cергій Котов" у Криму.

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно: "За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "Сергій Котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:

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7 — безповоротних;

6 — санітарних".

Деталі: Повідомляється, що 52-х членів екіпажу, ймовірно, евакуювали.

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