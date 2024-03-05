7 загинули, ще 6 поранені: у ГУР розповіли про втрати РФ після знищення корабля "Сергій Котов"
Вівторок, 5 березня 2024, 15:50
Головне управління розвідки Міноборони розповіло про втрати особового складу РФ після затоплення російського патрульного корабля "Cергій Котов" у Криму.
Джерело: ГУР МОУ
Дослівно: "За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "Сергій Котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:
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7 — безповоротних;
6 — санітарних".
Деталі: Повідомляється, що 52-х членів екіпажу, ймовірно, евакуювали.
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Передісторія:
- У ніч на 5 березня російські пабліки писали, що тимчасово окупований Крим зазнав атаки ракет і безпілотників.
- Джерело УП повідомило, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня було уражено російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".
- Вранці Головне управління розвідки Міноборони підтвердило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потоплено російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".