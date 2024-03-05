Соломія Бобровська увійшла до переліку  лідерок "УП100.Сила жінок"

Для нового проєкту "УП100.Сила жінок" незалежні експерти разом з редакцією "Української правди" визначили сотню лідерок у восьми номінаціях.

Однією з переможниць стала народна депутатка Соломія Бобровська. Вона отримає відзнаку в категорії "Державне управління та політика".

Свого часу Бобровська працювала радницею голови Одеської державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі, пізніше в.о. голови ОДА.

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Нині Бобровська є членкинею комітету Ради з питань національної оборони та розвідки. Також вона є резервісткою Сил спеціальних операцій.

У одному з інтервʼю УП вона висловила свою думку щодо нюансів мобілізації. Вона навела приклади позитивних історій з рекрутингом та додала, що одним з важливих завдань є зробити так, щоб командири більше цінували нових людей.

"Вважаю, що практика і досвід Третьої штурмової, "Хартії" й "Азову" повинні масштабуватися.

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Не обов'язково йти в далеку історію, епоху Святослава Хороброго чи козацтва, у нас є Українська повстанська армія – до речі, прекрасний приклад для Руху опору. Литовське ССО взагалі звертається до своїх "лісових братів" – це для них прототип існування ССО. Люди повинні розуміти, що вони йдуть за свої землі: навіть якщо ти волиняка чи закарпатець, ти йдеш за Луганщину, Сумщину, Херсонщину", – розповіла вона в інтервʼю.

Слідкуй за анонсами та дізнавайся, хто ще увійшов до списку лідерок проєкту "УП100. Сила жінок".

Церемонія нагородження відбудеться 20 березня.

Придбати квитки та переглянути розклад заходу можна за посиланням.