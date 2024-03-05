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До 11 років тюрми засудили трьох нападників, які у 2021 році побили активістку

"Українська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 17:23
До 11 років тюрми засудили трьох нападників, які у 2021 році побили активістку
Фото: Радіо Свобода

У Дніпрі засудили до 11 років ув’язнення трьох чоловіків, які у липні 2021 року побили громадську активістку Наталію Ешонкулову.  

Джерело: Наталія Ешонкулова у Facebook, "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що усіх трьох підсудних – Андрія Русака, Андрія Чульського і Руслана Кузьменка – визнали винними у замаху на вбивство.

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За рішенням суду, кожен із них має сплатити по 300 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації потерпілій.

Розгляд справи тривав два роки. Наталія Ешонкулова розповіла, що з самого початку прокурор вимагав по 15 років ув’язнення, а вона у своєму цивільному позові домагалася по 500 тисяч компенсації моральних і матеріальних збитків.

Передісторія:

15 липня 2021 року ввечері у Дніпрі двоє невідомих напали й сильно побили місцеву правозахисницю Наталію Ешонкулову. За словами активістки, її били руками та ногами по голові та, якби не сусідка, вбили б, адже у нападників були ножі. Правозахисниця заявила, що причиною побиття є її "боротьба з бандитами".

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Теми: Дніпроактивісти
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