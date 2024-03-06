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Атака дронів по Сумах: постраждали 7 людей, серед них 10-річна дитина

"Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 10:32
Атака дронів по Сумах: постраждали 7 людей, серед них 10-річна дитина
Фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумах внаслідок атаки безпілотників "Шахед" в житлові будинки постраждало семеро людей, серед них 10-річний хлопчик.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Дослівно: "За медичною допомогою звернулися 7 осіб, серед поранених 10-річний хлопчик".

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Деталі: Повідомляється, що через атаку росіян пошкоджено помешкання громадян в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 приватних автомобілів.

Передісторія:

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Теми: Сумиобстріл
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