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Британська розвідка оцінила втрати РФ після знищення корабля "Сергій Котов"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 12:55
Британська розвідка оцінила втрати РФ після знищення корабля Сергій Котов
Фото: Міноборони РФ

У розвідці Великої Британії зазначили, що Україна продовжує обмежувати свободу маневру російського флоту в Чорному морі. За останні п'ять тижнів Росія втратила три військові кораблі у регіоні.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 6 березня.

Деталі: У відомстві нагадали, що "Сергєй Котов" був потоплений внаслідок атаки Головного управління розвідки України за допомогою надводних дронів "Магура 5".

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В огляді зазначено, що такі ж дрони атакували російський десантний корабель "Цезарь Куніков" 14 лютого.

"Сергєй Котов" був введений до складу Чорноморського флоту лише в липні 2022 року. Раніше він вже ставав мішенню для атак надводних дронів у липні та вересні 2023 року, зазнавши незначних пошкоджень і незабаром повернувшись після обох випадків.

"Це вже третій корабель Чорноморського флоту Росії, потоплений за останні п'ять тижнів. Ймовірно, через втрати Чорноморського флоту 15 лютого 2024 року командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов був відправлений у відставку", – йдеться в огляді.

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У розвідці додали, що Україна продовжує обмежувати свободу маневру російського флоту в Чорному морі.

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони офіційно заявило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопили російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергєй Котов".

У результаті атаки морськими дронами російського корабля "Сергєй Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Коментуючи знищення корабля, у Держдепі США підтвердили, що Путін у 2024 році отримає "приємні несподіванки" на полі бою.

Теми: розвідкаВелика Британіявійна
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