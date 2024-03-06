У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок удару РФ по Києву 7 лютого
Середа, 6 березня 2024, 13:25
Кількість загиблих від ракетної атаки Росії на Київ 7 лютого 2024 року зросла до 6. У лікарні помер Юрій Носов, який отримав тяжкі травми через ворожий обстріл.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на родичку загиблого Оксану Ткачук
Деталі: Повідомляється, що у лікарні помер Юрій Носов, який був тяжко травмований після займання у багатоповерхівці в Голосіївському районі. За його життя майже три тижні боролись лікарі. Під час цієї атаки також загинула його донька.
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Передісторія:
- Вранці 7 лютого 2024 року Росія завдала ракетного удару по Україні, по всій території країни оголошували повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Києві. Раніше повідомлялося, що у столиці внаслідок ракетного удару загинуло 5 людей, ще 38 дістали поранення.