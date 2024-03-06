У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок удару РФ по Києву 7 лютого

Кількість загиблих від ракетної атаки Росії на Київ 7 лютого 2024 року зросла до 6. У лікарні помер Юрій Носов, який отримав тяжкі травми через ворожий обстріл.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на родичку загиблого Оксану Ткачук

Деталі: Повідомляється, що у лікарні помер Юрій Носов, який був тяжко травмований після займання у багатоповерхівці в Голосіївському районі. За його життя майже три тижні боролись лікарі. Під час цієї атаки також загинула його донька.

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