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У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок удару РФ по Києву 7 лютого

"Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 13:25
У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок удару РФ по Києву 7 лютого
Загиблий від ракетної атаки РФ киянин Юрій Носов. Фото: Ksusha Fetisova/Facebook

Кількість загиблих від ракетної атаки Росії на Київ 7 лютого 2024 року зросла до 6. У лікарні помер Юрій Носов, який отримав тяжкі травми через ворожий обстріл.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на родичку загиблого Оксану Ткачук

Деталі: Повідомляється, що у лікарні помер Юрій Носов, який був тяжко травмований після займання у багатоповерхівці в Голосіївському районі. За його життя майже три тижні боролись лікарі. Під час цієї атаки також загинула його донька.

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Передісторія:

  • Вранці 7 лютого 2024 року Росія завдала ракетного удару по Україні, по всій території країни оголошували повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Києві. Раніше повідомлялося, що у столиці внаслідок ракетного удару загинуло 5 людей, ще 38 дістали поранення.

Теми: Росіяобстрілжертви
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