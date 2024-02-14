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Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Києву 7 лютого

"Українська правда"Середа, 14 лютого 2024, 10:58
Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Києву 7 лютого
НАСЛІДКИ РАКЕТНОЇ АТАКИ РОСІЇ НА КИЇВ 7 ЛЮТОГО, ФОТО ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ 7 лютого зросла до 5. 

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Число жертв ворожої атаки на столицю 7 лютого збільшилося до 5 людей. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі".

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Деталі: За словами мера столиці, жінка перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за її життя.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок ракетного удару 7 лютого загинули 4 людини, ще 38 дістали поранення.

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Теми: жертвиКива
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