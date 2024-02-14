Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Києву 7 лютого
Середа, 14 лютого 2024, 10:58
Кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ 7 лютого зросла до 5.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Число жертв ворожої атаки на столицю 7 лютого збільшилося до 5 людей. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі".
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Деталі: За словами мера столиці, жінка перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за її життя.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок ракетного удару 7 лютого загинули 4 людини, ще 38 дістали поранення.
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