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В Україну з Болгарії почали постачати обіцяні 100 БТРів - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 15:38
В Україну з Болгарії почали постачати обіцяні 100 БТРів - ЗМІ
Фото: Getty Images

100 бронетранспортерів, які раніше уряд Болгарії пообіцяв Україні, почали транспортувати з однієї країни в іншу.

Джерело: телеканал bTV, який оприлюднив відповідні фото, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Перший БТР завантажили на платформу і відправили з бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Новому Іскарі.

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bTV
 
bTV

Загалом Болгарія передасть Україні 110 бронетранспортерів. За організацію їхнього транспортування відповідає Міністерство оборони Болгарії.

БТР будуть перевозитися партіями по шість одиниць.

Нагадаємо: Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

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Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затрималася через питання щодо покриття витрат на транспортування.

Раніше у Болгарії казали, що передання БТР Україні почнеться у вересні-жовтні.

БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це мав бути перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.

Теми: БолгаріяУкраїназброя
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