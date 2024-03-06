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У Силах оборони півдня не пов’язують удар по Одесі з візитом Зеленського

Тетяна ОлійникСереда, 6 березня 2024, 20:01
У Силах оборони півдня не пов’язують удар по Одесі з візитом Зеленського
Наталія Гуменюк, фото з соцмереж

Керівниця об’єднаного пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк заперечила, що удар по Одесі 6 березня пов’язаний з візитом президента Володимира Зеленського.

Джерело: Наталія Гуменюк в етері Донбас.Реалії

Пряма мова: "Відбувається те, що Росія – терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов’язано з терором, який ворог достатньо методично проводить.

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Деталі: Речниця також нагадала, що Росія атакувала інфраструктуру Одеси і напередодні зернової угоди, під час неї і після закінчення.

Що передувало: 

  • Президент Володимир Зеленський розповів, що бачив удар РФ по Одесі вранці 6 березня, оскільки разом з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом у цей момент перебував у місті. Також він зазначив, що внаслідок цієї атаки ворога є загиблі та поранені.
  • Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
  • Відомо, що внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей.

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Теми: ОдесаЗеленськийобстріл
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