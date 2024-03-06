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Рада звернулася в парламент Польщі щодо затримання журналістів УП

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 20:08
Рада звернулася в парламент Польщі щодо затримання журналістів УП
Журналіст "Украинскої правди" Михайло Ткач біля польсько-білоруського кордону. Фото: УП

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова офіційно звернувся до профільних комісій Сейму і Сенату Польщі з проханням поцікавитися причиною затримання на кордоні журналістів "Української правди" і взяти це питання під парламентський контроль.

Джерело: очільник комітету, депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, пише "Європейська правда"

Деталі: Він нагадав обставини затримання журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка під час зйомок репортажу, зауваживши, що у них вилучили карти пам’яті з відзнятим матеріалом і телефони, погрожували тривалим затриманням та не давали можливості вийти на зв’язок. 

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"Це не тільки перешкоджання журналістській діяльності, але й порушення прав людини. Ми чекали на реакцію від польської сторони, але її немає. Тому, за рішенням Комітет з питань свободи слова як його голова, направив офіційний лист до профільних комісій Сенату та Сейму Польщі, аби дізнатися офіційну причину таких дій поліцейських. Я вважаю, що в Польщі мають взяти це питання на парламентський контроль, адже погрози журналістам та допити — це не нормальна практика для європейської держави, що підтримує свободу слова", – заявив Ярослав Юрчишин. 

Він зауважив, що Україна цінує підтримку Польщі у війні, але не може не реагувати на такі факти, та що комітет очікує на офіційну реакцію польських колег.

Нагадаємо, Ткача з колегою затримали біля кордону з Білоруссю 27 лютого. Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалося владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.

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Теми: Верховна РадаПольщаЗМІмедіа
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