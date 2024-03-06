Костенко: Депутати не планували відвідувати фортифікації в дні пленарних засідань
Народний депутат від "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що депутати не планують інспектувати фортифікаційні споруди в пленарні дні.
Джерело: Роман Костенко в етері "Свобода.Live" (проєкт Радіо Свобода)
Пряма мова: "Ми комітетом говорили про це, але це все мало відбутися не в пленарні дні. Ми не плануємо в пленарні дні десь відлучатися, тому що ми вважаємо, що це головне".
Деталі: Також народний депутат прокоментував нещодавні повідомлення про скасування засідань у Раді.
Пряма мова: "Чому це зробили? За однією інформацією, в них там просто не було голосів за законопроєкти, які навіть виносились станом на зараз. Велика кількість, наскільки я знаю, депутатів з різних фракцій перебуває в тому числі і за кордоном".
Що передувало:
- У Верховній Раді скасували засідання цього пленарного тижня. За даними УП, їх мало бути два.
- Парламентарка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що нібито формуються групи депутатів, по 10 людей, які поїдуть на фронт інспектувати фортифікації.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав пояснення щодо скасування засідань Верховної Ради цього тижня, зазначивши, що депутати будуть працювати з військовими, але з питань безпеки це не повинно анонсуватись.