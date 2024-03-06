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Перша за понад півтора року втрата HIMARS потребує ретельного розслідування – Костенко

Тетяна ОлійникСереда, 6 березня 2024, 23:45
Перша за понад півтора року втрата HIMARS потребує ретельного розслідування – Костенко
РСЗВ HIMARS. Фото - Ezra Acayan/Getty Images

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко відреагував на відео ймовірного знищення реактивної системи залпового вогню HIMARS, яке з’являється в мережі, та зазначив, що перша за понад півтора року втрата потребує ретельного розслідування.

Джерело: Роман Костенко в етері "Свобода.Live" (проєкт Радіо Свобода)

Пряма мова: "Для того, щоб навівся так "Іскандер", потрібно, щоб багато часу пройшло… Нехай спеціалісти розслідують, чому так сталося, – звичайно, HIMARS із тилу стріляв, і ми бачимо, що розвідка противника працює на те, щоб виявити зараз HIMARS.

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Коли ось так літають і його "змальовують" – є там звичайні засоби, навіть на нашому, на тактичному іноді рівні, на оперативному рівні, і ти бачиш, що над тобою літає. Тому тут потрібно взагалі розбиратися, хто забезпечував ППО, хто забезпечував повітряну безпеку.

Я впевнений, що якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА, то на рівні HIMARS у кожній машині таке має бути, і він має дивитися, що над ним літає, і виходячи з цього займати ту чи іншу позицію".

Деталі: Раніше російські джерела та ЗМІ поширили відео, на якому начебто російські військові уразили українську РСЗВ HIMARS на відстані понад 40 кілометрів від нинішньої лінії фронту. Це сталося неподалік від села Никанорівка Покровського району на Донеччині – повідомляло американське видання Newsweek із посиланням на ці кадри.

ВІДЕО ДНЯ

У зведеннях російського Генштабу неодноразово повідомляли про ураження РСЗВ HIMARS, але дотепер жодних підтверджень російська сторона не надавала.

Теми: HIMARSзброя
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