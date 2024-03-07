На Хмельниччині відновили електропостачання після атаки російських "Шахедів" – ОВА

У Хмельницькій області відновили електропостачання в усі населені пункти, знеструмлені через ворожу атаку "Шахедів".

Джерело: військова адміністрація Хмельницької області

Дослівно: "Усі населені пункти, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки, заживлено".

Реклама:

Що передувало: У результаті нічної атаки "Шахедами" у Хмельницькій області був пошкоджений об’єкт інфраструктури − кілька населених пунктів залишились без електропостачання.

Нагадаємо: У ніч на 6 березня росіяни атакували Україну 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 42-ма ударними безпілотниками типу "Shahed", 38 дронів вдалося знищити.