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Російська ракета в Одесі вибухнула за 500 метрів від Зеленського та прем’єра Греції – CNN

Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 березня 2024, 08:54
Російська ракета в Одесі вибухнула за 500 метрів від Зеленського та прем’єра Греції – CNN
Кіріакос Міцотакіс, Володимир Зеленський, фото: ОП

Ракета, яку випустили російські загарбники по Одесі 6 березня, вибухнула за 500 метрів від президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час візиту.

Джерело: CNN з посиланням на джерело

Деталі: За словами джерела, супровід, який перевозив лідерів, відчув на собі наслідки удару, і група побачила "грибовидну хмару" диму.

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CNN зазначає, що Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на лінію фронту і вітав десятки світових лідерів в Україні за більш ніж два роки війни з Росією, але напад у середу може стати одним із "дзвінків для президента".

Крім того, близькість удару до Міцотакіса, лідера держави-члена НАТО, також підкреслює небезпеку таких візитів і "потенційні глобальні наслідки конфлікту".

Міцотакіс розповів, що Зеленський провів для нього екскурсію Одесою, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги.

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"Незабаром після цього, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. "Я думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут відбувається справжня війна. Щодня йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших невинних співгромадян", - підкреслив Міцотакіс у спілкуванні з журналістами.

Що передувало: 

  • Президент Володимир Зеленський розповів, що бачив удар РФ по Одесі вранці 6 березня, оскільки разом з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом у цей момент перебував у місті. Також він зазначив, що внаслідок цієї атаки ворога є загиблі та поранені.
  • Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
  • Відомо, що внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей.

Теми: ОдесаЗеленськийракетний ударвійна
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