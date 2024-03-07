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16 атак за добу: окупанти знову активізувалися на Оріхівському напрямку

"Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 12:47
16 атак за добу: окупанти знову активізувалися на Оріхівському напрямку
фото: Getty Images

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що російські війська знову активізувалися на Оріхівському напрямку і намагаються зрізати Роботинський виступ.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Гарячим напрямком у нашій зоні відповідальності стає Оріхівський. Там ворог намагається зрізати Роботинський виступ. Якщо в попередні дні та тижні там інколи не було штурмових дій противника, інколи було 1-3, максимум 5, то за минулу добу тут зафіксовано 16 атак в районах західніше Вербового та Роботиного".

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Деталі: За словами речника, наразі ворог розвиває активність, подібну до тієї, яку він проводив у середині лютого 2024 року, поки його не зупинили українські бійці. Також він додав, що на Запорізькому напрямку противник намагається наступати квадроциклами.

Передісторія:

  • Українські захисники деокупували Роботине в кінці серпня 2023 року. 
  • 4 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції у селі Роботине на Запоріжжі.
  • 15 лютого 2024 року речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що Росія сконцентрувала на Оріхівському напрямку угруповання більше, ніж на Авдіївському.

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Теми: Запорізька областьРосіявійна
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