Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ стягнула на Оріхівський напрямок військ більше, ніж на Авдіївський, планують наступ – ОСУВ "Таврія"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 лютого 2024, 12:02
РФ стягнула на Оріхівський напрямок військ більше, ніж на Авдіївський, планують наступ – ОСУВ Таврія
Скрін з мапи deepstate

Росія сконцентрувала на Оріхівському напрямку угруповання більше, ніж на Авдіївському. Ймовірно, ворог намагатиметься здобути успіхи в напрямку деокупованого села Роботине.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Угруповання ворога, яке сконцентрувалося на Оріхівському напрямку (Запорізька область - ред.) за останні кілька днів або тижнів, воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку

Реклама:

Очевидно, що московити туди вийшли не на прогулянку. 

Звертайте увагу на населений пункт Роботине. Роботинський виступ, що південніше міста Оріхів, це деокуповані влітку території. Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями здобути там певні успіхи так само, як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Запорізька областьвійнаРосіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Запорізька область
Генштаб повідомив про 10 атак на Авдіївку і 11 спроб росіян посунутися на Мар’їнському напрямку
Росіяни обстріляли 17 населених пунктів у Запорізькій області: є поранені
У Запорізькій області окупанти створюють мілітаристичні табори для українських підлітків – спротив
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:45
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: