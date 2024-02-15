РФ стягнула на Оріхівський напрямок військ більше, ніж на Авдіївський, планують наступ – ОСУВ "Таврія"

Росія сконцентрувала на Оріхівському напрямку угруповання більше, ніж на Авдіївському. Ймовірно, ворог намагатиметься здобути успіхи в напрямку деокупованого села Роботине.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Угруповання ворога, яке сконцентрувалося на Оріхівському напрямку (Запорізька область - ред.) за останні кілька днів або тижнів, воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку.

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Очевидно, що московити туди вийшли не на прогулянку.

Звертайте увагу на населений пункт Роботине. Роботинський виступ, що південніше міста Оріхів, це деокуповані влітку території. Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями здобути там певні успіхи так само, як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці".

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