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Приходь на першу премію "УП100.Сила жінок"

"Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 14:15
Приходь на першу премію УП100.Сила жінок

Редакція "Української правди" у своєму новому проєкті "УП100.Сила жінок" нагородить сотню жінок-лідерок, які щодня показують приклад креативності, гострого розуму та незламності, що приголомшує. 

Це жінки, які в перші дні повномасштабної війни приєдналися до війська або стали волонтерити. Ті, хто активно просуває науку, виступає на спортивних аренах і підіймає прапор України у світі. Або ті, хто і далі розвиває бізнес в Україні, вкладаючи сили та зусилля у розвиток країни.

"Сьогодні українські жінки відіграють важливу роль в нашому спротиві. Це і військові, і волонтерки, і правозахисниці, і мисткині, і спортсменки. Цим проєктом ми хочемо відзначити зусилля жінок, які рухають країну вперед у найважчий період її незалежності", —  ділиться головна редакторка УП Севгіль Мусаєва. 

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Сотню лідерок проєкту "УП100. Сила жінок" редакція відзначала разом з незалежними експертами у восьми категоріях: захисниці, суспільство, бізнес, політика та державне управління, культура, креативні індустрії, спорт, освіта та наука. 

Захід відбудеться 20 березня у Києві. 

На події ви зможете поспілкуватися з учасницями проєкту, командою редакції та насолодитися виступом українських виконавців, серед яких цьогорічна представниця України на Євробаченні 2024 alyona alyona, яка вже у травні представить нашу країну разом із Jerry Heil.

ВІДЕО ДНЯ

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням

Партнерами заходу стали: USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI), Biosphere Corporation, AGA.TE Jewelry Studio, La Famiglia Catering та бутік квітів KVITONKY

Теми: Сила жінок
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