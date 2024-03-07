Starlink у росіян: демократи в США почали розслідування щодо компанії Маска – WP

Демократи в палаті представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через повідомлення про застосування Starlink російськими військами.

Джерело: The Washington Post із посиланням на лист демократів

Дослівно: "Представники. Джеймі Раскін (демократ від штату Меріленд, провідний демократ у Комітеті з нагляду) і Роберт Гарсія (демократ від штату Каліфорнія, провідний демократ у підкомітеті з нацбезпеки) надіслали в середу ввечері листа з вимогою до компанії повідомити про скарги щодо потенційних незаконних придбань терміналів Starlink, в тому числі в окупованих Росією регіонах України.

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Законодавці заявили, що вони стурбовані заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали компанії на сході України, що потенційно підпадає під санкції США.

Законодавці попередили президента SpaceX Гвінн Шотвелл, що ймовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

Деталі: У листі, який отримало видання, законодавці поцікавилися у SpaceX, яких заходів було вжито для усунення вразливостей у системі безпеки, які Росія могла використати для незаконного придбання терміналів Starlink, а також про те, як компанія співпрацює з іншими американськими регуляторами для запобігання незаконній торгівлі супутниковими терміналами.

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WP зазначає, що законодавці тільки починають своє розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.

"Залишається критично важливим, щоб Росія була позбавлена будь-якої торгівлі, яка розширює можливості її військових", – пишуть вони.

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