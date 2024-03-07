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Starlink у росіян: демократи в США почали розслідування щодо компанії Маска – WP

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 7 березня 2024, 14:58
Starlink у росіян: демократи в США почали розслідування щодо компанії Маска – WP
STARLINK. ФОТО GETTY IMAGES

Демократи в палаті представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через повідомлення про застосування Starlink російськими військами.

Джерело: The Washington Post із посиланням на лист демократів 

Дослівно: "Представники. Джеймі Раскін (демократ від штату Меріленд, провідний демократ у Комітеті з нагляду) і Роберт Гарсія (демократ від штату Каліфорнія, провідний демократ у підкомітеті з нацбезпеки) надіслали в середу ввечері листа з вимогою до компанії повідомити про скарги щодо потенційних незаконних придбань терміналів Starlink, в тому числі в окупованих Росією регіонах України.

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Законодавці заявили, що вони стурбовані заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали компанії на сході України, що потенційно підпадає під санкції США.

Законодавці попередили президента SpaceX Гвінн Шотвелл, що ймовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

Деталі: У листі, який отримало видання, законодавці поцікавилися у SpaceX, яких заходів було вжито для усунення вразливостей у системі безпеки, які Росія могла використати для незаконного придбання терміналів Starlink, а також про те, як компанія співпрацює з іншими американськими регуляторами для запобігання незаконній торгівлі супутниковими терміналами.

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WP зазначає, що законодавці тільки починають своє розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.

"Залишається критично важливим, щоб Росія була позбавлена будь-якої торгівлі, яка розширює можливості її військових", – пишуть вони.

Передісторія: 

  • 11 лютого Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті. За даними ГУР, масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає і "починає набирати системного характеру".
  • Українські військові в мережі почали публікувати відео знищення російських терміналів Starlink
  • Маск заявив, що повідомлення про те, що компанія продає термінали Starlink Росії, "категорично неправдиві". Маск також написав у твіттері, що супутники Starlink "не закриють зв'язок у Росії", відповідаючи на запитання користувача X про те, чи знатиме компанія, якщо термінал буде активовано в Росії.

Теми: СШАМасквійнаінтернет
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