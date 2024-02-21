ЗСУ спалили термінал Starlink росіян за допомогою дрона
Середа, 21 лютого 2024, 08:15
Захисники з 71-шої окремої єгерської бригади за допомогою дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink російських окупантів.
Джерело: Десантно штурмові війська ЗСУ
Дослівно: "Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося.
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Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції. Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади.
А наші fpv-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії".
Деталі: Захисники додали, що більше в окупантів терміналу немає.
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