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ЗСУ спалили термінал Starlink росіян за допомогою дрона

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 лютого 2024, 08:15
ЗСУ спалили термінал Starlink росіян за допомогою дрона
Скрін з відео ДШВ

Захисники з 71-шої окремої єгерської бригади за допомогою дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink російських окупантів.

Джерело: Десантно штурмові війська ЗСУ

Дослівно: "Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося. 

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Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції. Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади.

А наші fpv-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії".

Деталі: Захисники додали, що більше в окупантів терміналу немає.

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Теми: Збройні силиінтернеттехнології
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