ГУР підтвердило, що росіяни мають термінали Starlink

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідка зазначає, що радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї ОДШБр ЗС РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

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У ГУР наголосили, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає і "починає набирати системного характеру".