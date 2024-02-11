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ГУР підтвердило, що росіяни мають термінали Starlink

Роман ПетренкоНеділя, 11 лютого 2024, 11:24
ГУР підтвердило, що росіяни мають термінали Starlink
скриншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідка зазначає, що радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї ОДШБр ЗС РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

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У ГУР наголосили, що масштаб використання росіянами  терміналів Starlink на війні зростає і "починає набирати системного характеру".

Теми: ГУРМасктехнологіївійна
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