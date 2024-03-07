Норвегія приєдналась до закупівлі 800 тис. снарядів для України: виділяє $150 млн

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що його країна виділить до 1,6 мільярда норвезьких крон ($153 млн) на чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV2

Пряма мова: "Україна терміново потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти агресивній війні проти РФ".

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Деталі: Він додав, що вранці розмовляв з президентом Чехії Петром Павелом щодо цієї ініціативи.

"Сьогодні нестача боєприпасів обмежує здатність України захищати себе. Це дає їм свободу дій, щоб протистояти дуже жорстокому нападу", – наголосив Стьоре.

Він також наголосив, що на сьогодні потреба України в боєприпасах є гострою.

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