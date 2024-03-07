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Норвегія приєдналась до закупівлі 800 тис. снарядів для України: виділяє $150 млн

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 15:07
Норвегія приєдналась до закупівлі 800 тис. снарядів для України: виділяє $150 млн
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що його країна виділить до 1,6 мільярда норвезьких крон ($153 млн) на чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV2

Пряма мова: "Україна терміново потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти агресивній війні проти РФ".

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Деталі: Він додав, що вранці розмовляв з президентом Чехії Петром Павелом щодо цієї ініціативи.

"Сьогодні нестача боєприпасів обмежує здатність України захищати себе. Це дає їм свободу дій, щоб протистояти дуже жорстокому нападу", – наголосив Стьоре.

Він також наголосив, що на сьогодні потреба України в боєприпасах є гострою.

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Передісторія:

  • На Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.
  • Низка країн публічно оголосили про участь у чеській ініціативі. А напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Чехія знайшла майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України.

Теми: зброяНорвегіяУкраїна
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