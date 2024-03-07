Норвегія приєдналась до закупівлі 800 тис. снарядів для України: виділяє $150 млн
Четвер, 7 березня 2024, 15:07
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що його країна виділить до 1,6 мільярда норвезьких крон ($153 млн) на чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV2
Пряма мова: "Україна терміново потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти агресивній війні проти РФ".
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Деталі: Він додав, що вранці розмовляв з президентом Чехії Петром Павелом щодо цієї ініціативи.
"Сьогодні нестача боєприпасів обмежує здатність України захищати себе. Це дає їм свободу дій, щоб протистояти дуже жорстокому нападу", – наголосив Стьоре.
Він також наголосив, що на сьогодні потреба України в боєприпасах є гострою.
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Передісторія:
- На Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.
- Низка країн публічно оголосили про участь у чеській ініціативі. А напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Чехія знайшла майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України.