У підрядниці каналу "Рада" знайшли зв'язки з ексбізнес-партнером Зеленського

Юлія Дроздова, власниця компанії "Кінокіт", яка отримує мільйонні підряди від державного телеканалу "Рада", була юридичною радницею фірми Тімура Міндіча – колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: За даними журналістів, компанія "Кінокіт" була створена у 2017 році. Участь у державних закупівлях почала брати у 2019-му, після приходу до влади команди Зеленського. Наприклад, саме цей продакшн займався технічним забезпеченням та трансляцією прес-марафону Володимира Зеленського у 2019 році та урочистостей до 30-ї річниці Незалежності України.

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В кінці 2021 року "Кінокіт" отримав 9 мільйонів гривень від парламентського телеканалу "Рада" на розробку концепції та нові програми. В момент укладання цієї першої мільйонної угоди з парламентським телеканалом у "Кінокіта" змінилися засновники.

Власницею компанії стала Юлія Дроздова. Вона каже, що купила "Кінокіт". До того, як увійти в цей успішний бізнес, вона була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч.

Міндіч – кінопродюсер і бізнесмен, один із співвласників фірми "Квартал 95", співзасновником якої до президентства був і сам Зеленський. Саме на "Мерседесі" Міндіча під час передвиборчої кампанії їздив Зеленський та саме в квартирі Міндіча, як зафіксували журналісти програми "Схеми", президенту влаштовували сюрприз на день народження в розпал карантину у 2021-му.

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Скриншот сюжету Bihus.Info

Що передувало: У жовтні 2022 року стало відомо, що парламентський телеканал "Рада" посилено піарить представників Офісу президента. За таку послугу оточення ОП отримує десятки мільйонів гривень з державного бюджету. За наповнення контентом телеканалу відповідає компанія "Кінокіт", яку обрали для цієї мети в обхід системи "Прозорро" і заплатили їй 140 млн гривень за неповний 2022 рік.

За останні три роки компанія "Кінокіт" підписала угод з державним телеканалом "Рада" на понад 350 мільйонів гривень.