РосЗМІ: Один із двійників Пригожина загинув у боях під Роботиним
Четвер, 7 березня 2024, 21:56
Російське видання "Агентство.Новости" повідомляє, що російський військовослужбовець Руслан Юнусов, який кілька років тому в документах став Євгеном Пригожиним, наприкінці січня загинув на війні в Україні.
Джерело: Агентство.Новости
Деталі: Видання пише, що дані Юнусова-Пригожина опинилися в списку вбитих десантників із псковської 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ на околицях села Роботине. Інформацію про його загибель підтвердила і родичка.
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Як повідомляли раніше російські ЗМІ, Юнусов був одним із трьох двійників очільника "ПВК Вагнер" Він змінив ім’я у травні 2018 року.
У 2021 році, коли справжній Пригожин вже перебував під санкціями, ЗМІ повідомляли про візити до Європи його "двійників".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 23 серпня ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".