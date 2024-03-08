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ISW: Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 березня 2024, 06:16
ISW: Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові
ілюстративне фото wikipedia

Кремль сподівається використати Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові напередодні переговорів про вступ до ЄС і президентських виборів.

Джерело: ISW

Деталі: Голова проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул зустрілася із заступником голови адміністрації президента Росії Сергієм Кірієнком у Росії 7 березня, коли молдовська влада оголосила, що кримінальна справа проти Гуцул незабаром буде передана до суду.

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Гуцул попросила Кириєнка допомогти гагаузам відкрити рахунки в російських банках "для соціальних проєктів", зняти російське ембарго на імпорт з Гагаузії і допомогти в переговорах з російською державною енергетичною компанією "Газпром" про постачання газу до Гагаузії за пільговою ціною.

Аналітики зазначають, що посилена увага Кремля до відносин з Гагаузією після нещодавньої риторичної уваги до іншого проросійського регіону Молдови, самопроголошеної республіки Придністров'я, продовжує вказувати на те, що Кремль сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ Молдови до ЄС і президентських виборів у Молдові, що відбудуться у 2024 році.

Ключові висновки ISW за 7 березня:

ВІДЕО ДНЯ
  • За оцінками литовської розвідки, Росія здатна продовжувати підтримувати нинішні темпи війни в Україні і, ймовірно, матиме можливість поступово розширювати свій військовий потенціал у найближчій перспективі.
  • Литовська розвідка також вважає, що Росія навряд чи відмовиться від своїх довгострокових цілей підпорядкування України, навіть якщо їй не вдасться досягти цих цілей у військовий спосіб.
  • За оцінками литовської розвідки, Росія готується до конфронтації з НАТО в довгостроковій перспективі, одночасно ведучи війну в Україні.
  • Швеція офіційно вступила до НАТО 7 березня, ставши 32-м членом альянсу.
  • Губернатор проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул зустрілася із заступником голови Адміністрації президента Росії Сергієм Кирієнком у Росії 7 березня, коли молдовська влада оголосила, що кримінальна справа проти Гуцул незабаром буде передана до суду.
  • Міністр закордонних справ Китаю Ван І 7 березня повторив заклики Китаю до мирних переговорів між Росією та Україною; Росія, ймовірно, продовжить використовувати такі заклики для просування давніх інформаційних операцій, спрямованих на спонукання Заходу до поступок.
  • ФСБ оголосила 7 березня, що знешкодила терористичний осередок Ісламської держави, який готував напад на синагоги в Москві.
  • Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Куп'янська і Донецька на тлі тривалих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення 7 березня.
  • Російські спецслужби, ймовірно, продовжують постачати й експлуатувати підсанкційні високоточні верстати та компоненти подвійного призначення для виробництва російської військової техніки.

Теми: МолдоваРосія
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