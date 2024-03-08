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Данілов: Ми не виключаємо появу в Україні західних військ

Євген КізіловП'ятниця, 8 березня 2024, 21:56
Данілов: Ми не виключаємо появу в Україні західних військ
Олексій Данілов. Фото: Getty Images

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов допускає варіант, коли Захід почне допомагати Україні не лише зброєю, а і військами.

Джерело: Данілов в ефірі передачі "УП.ПІДСУМКИ"

Пряма мова: "Ми абсолютно не виключаємо появу на нашій території тих чи інших військових підрозділів тих чи інших країн, якщо вони будуть приймати відповідне рішення".

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Деталі: Водночас секретар РНБО застеріг, що питання відправки іноземних військових в Україну є дуже чутливим і не завжди може бути публічним.

Данілов нагадав, що зараз Україна чекає від свої західних партнерів в першу чергу вчасних поставок зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.

Теми: ДаніловвійнаЗбройні силиЗахід
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