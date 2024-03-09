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Разом із Залужним із військової служби звільнили Шапталу – джерела

Валентина Романенко, Роман КравецьСубота, 9 березня 2024, 10:47
Разом із Залужним із військової служби звільнили Шапталу – джерела
шаптала та залужний, фото з фб

Генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнено з військової служби за станом здоров’я.

Джерело: співрозмовники УП в Міністерстві оборони

Деталі: За даними незалежних одне від одного джерел УП в МОУ, Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

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"Українська правда" звернулася за офіційним коментарем до міністерства.

Нагадаємо: Днями Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Залужний взимку, ще до призначення його на посаду посла, пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним для служби в армії.

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Теми: ЗалужнийарміяМіноборони
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