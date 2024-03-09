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РосЗМІ: У Москві поліцейських перевели на посилений режим після заяви США

Роман ПетренкоСубота, 9 березня 2024, 15:26
РосЗМІ: У Москві поліцейських перевели на посилений режим після заяви США
фото: тасс

У Москві поліцейських перевели на посилений режим після публікації посольства США повідомлення про можливі теракти в російській столиці.

Джерело: BAZA, "Новая газета"

Деталі: Повідомляється, що кількість патрульних груп у центрі Москви і на деяких видах транспорту збільшено в 2-2,5 раза, також на чергування відправили співробітників у цивільному одязі.

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Причому в складі патруля, пишуть ЗМІ, обов'язково має бути і дівчина. Ймовірно, це пов'язано з тим, що перевіряти мають і жінок, і чоловіків.

Оновлено: Згодом у ГУ МВС Москви спростували ТАСС інформацію про посилене несення служби.

Передісторія: Посольство США в Росії попередило, що екстремісти мають "неминучі плани" нападу на Москву.

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Посольство Нідерландів у Москві також закликало голландців бути пильними через можливі теракти цими вихідними.

Теми: Росіятеракт
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