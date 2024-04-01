Росіяни, обстрілюючи Вовчанськ, поранили жінку
Понеділок, 1 квітня 2024, 15:19
Російські війська у понеділок вдень завдали ударів по місту Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області, внаслідок чого отримала поранення 27-річна жінка.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: За його словами, обстріл відбувся 1 квітня о 13:20.
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Росіяни завдали ударів по житловим будинкам міста.
Жінка зазнала осколкових травм. Її госпіталізували.
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