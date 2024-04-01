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Росіяни, обстрілюючи Вовчанськ, поранили жінку

Євген КізіловПонеділок, 1 квітня 2024, 15:19
Росіяни, обстрілюючи Вовчанськ, поранили жінку
Стела на в'їзді до Вовчанська. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Російські війська у понеділок вдень завдали ударів по місту Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області, внаслідок чого отримала поранення 27-річна жінка.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За його словами, обстріл відбувся 1 квітня о 13:20.

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Росіяни завдали ударів по житловим будинкам міста.

Жінка зазнала осколкових травм. Її госпіталізували.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ворожі війська обстрілювали Вовчанськ і минулої доби. Вони завдали по місту авіаційних ударів.
  • Також Вовчанськ обстрілювався з артилерії та мінометів.

Теми: обстрілХарківська областьвійна
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