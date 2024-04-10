Росіяни запускали безпілотники на південь країни

У ніч на 10 квітня російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники. Повітряна тривога тривала майже до 4.00.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Рух ударних БпЛА з Чорного моря! Тримають курс на південь Одещини!"

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Деталі: 1.47 безпілотники змінили напрямок. Загроза виникла для Миколаївщини.

2.37 Кілька груп "Шахедів" на півдні Миколаївщини летять північним курсом.

3.04 військові зафіксували нові групи "Шахедів" з Чорного моря в напрямку Миколаївської області.

ВІДЕО ДНЯ

Повітряну тривогу скасували о 3.50.