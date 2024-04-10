Россияне запускали беспилотники на юг страны
Среда, 10 апреля 2024, 01:43
В ночь на 10 апреля российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники. Воздушная тревога продолжалась почти до 4:00.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Движение ударных БПЛА из Черного моря! Держат курс на юг Одесщины!"
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Детали: 1.47 беспилотники изменили направление. Угроза возникла для Николаевской области.
2.37 Несколько групп "Шахедов" на юге Николаевской области летят по северному курсу.
3.04 военные зафиксировали новые группы "Шахедов" из Черного моря в направлении Николаевской области.
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Воздушная тревога была отменена в 3.50.