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Кемерон у США про допомогу Україні: "глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки"

Олег Павлюк, Олена ІвашківСереда, 10 квітня 2024, 03:45
Кемерон у США про допомогу Україні: глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки
Девід Кемерон, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон після зустрічі з Дональдом Трампом під час свого візиту до США вкотре закликав американських законодавців розблокувати пакет допомоги для України.

Джерело: Кемерон на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Провідний британський дипломат сказав, що "немає нічого важливішого [для України], ніж додаткова допомога, яку зараз розглядає Конгрес".

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Пряма мова Кемерона: "Я приїхав сюди без наміру читати лекції або говорити комусь, що робити, або втручатися в політичні та інші процеси в США. Я просто приїхав сюди як великий друг, що  вірить у цю країну, і я вірю, що виділити ці кошти й дозволити їхнє ухвалення – глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки, вашого майбутнього і майбутнього всіх ваших партнерів".

Передісторія: 

  • Коментуючи зустріч із Трампом напередодні в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, Кемерон зазначив, що йшлось про геополітичні питання – ситуацію на Близькому Сході та в Україні, але в деталі вдаватись відмовився.
  • Раніше глава МЗС Великої Британії закликав своїх європейських колег також чинити тиск на спікера Палати представників Майка Джонсона для ухвалення допомоги Києву.
  • А спільно з французьким колегою Стефаном Сежурне – закликав союзників зробити ще більше, щоб забезпечити перемогу України над Росією.

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