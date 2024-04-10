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Кэмерон в США о помощи Украине: "глубоко в ваших интересах и в интересах вашей безопасности"

Олег Павлюк, Алена ИвашкивСреда, 10 апреля 2024, 03:45
Кэмерон в США о помощи Украине: глубоко в ваших интересах и в интересах вашей безопасности
Дэвид Кэмерон, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон после встречи с Дональдом Трампом во время своего визита в США в очередной раз призвал американских законодателей разблокировать пакет помощи для Украины.

Источник: Кэмерон на пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Ведущий британский дипломат сказал, что "нет ничего важнее [для Украины], чем дополнительная помощь, которую сейчас рассматривает Конгресс".

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Прямая речь Кэмерона: "Я приехал сюда без намерения читать лекции или говорить кому-то, что делать, или вмешиваться в политические и другие процессы в США. Я просто приехал сюда как большой друг, верящий в эту страну, и я верю, что выделить эти средства и позволить их принятие - глубоко в ваших интересах и в интересах вашей безопасности, вашего будущего и будущего всех ваших партнеров".

Предыстория: 

  • Комментируя встречу с Трампом накануне в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, Кэмерон отметил, что речь шла о геополитических вопросах – ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, но в детали вдаваться отказался.
  • Ранее глава МИД Великобритании призвал своих европейских коллег также оказать давление на спикера Палаты представителей Майка Джонсона для принятия помощи Киеву.
  • А совместно с французским коллегой Стефаном Сежурне – призвал союзников сделать еще больше, чтобы обеспечить победу Украины над Россией.

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