ISW: Росія намагається кинути виклик суверенітету Вірменії
Російські військові затримали ще одного російського громадянина у Вірменії. Таким чином, ймовірно, Росія намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією та кинути виклик суверенітету країни.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Це трапилося на тлі тривалого погіршення вірмено-російських відносин.
Вірменське відділення міжнародної правозахисної організації Гельсінська громадянська асамблея у Ванадзорі 9 квітня повідомило, що російська військова поліція на російській 102-й військовій базі в Гюмрі у Вірменії затримала громадянина Росії Анатолія Щетіна.
Чоловіка затримали за дезертирство та мають намір примусово перевести до Росії.
Юрист Гельсінської громадянської асамблеї Ані Чатінян повідомила, що організація направила заяву про злочин до Генпрокуратури Вірменії та що російські правоохоронні органи не мають права затримувати людей у Вірменії і мають передати справу вірменським правоохоронним органам.
Генеральна прокуратура Вірменії повідомила, що опрацювала звіт Гельсінської громадянської асамблеї відповідно до своїх процедур. Російська військова поліція на 102-й військовій базі раніше затримувала громадянина Росії у Вірменії за дезертирство в грудні 2023 року.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у лютому 2024 року відреагував на арешт чоловіка, що трапився у грудні 2023 року та заявив, що влада Вірменії розслідує інцидент і що Вірменія "не може миритися з незаконними діями на [своїй] території".
Ключові висновки ISW за 9 квітня:
- Російські державні ЗМІ висвітлили спільні зусилля Росії та Китаю у боротьбі з "подвійним стримуванням" Заходу, спрямованим проти Росії та Китаю, під час зустрічей міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та міністром закордонних справ Китаю Ван І в Пекіні 9 квітня.
- Центральне командування США (ЦЕНТКОМ) оголосило 9 квітня, що передало Україні стрілецьку зброю і боєприпаси, захоплені 4 квітня у Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР).
- Українське Головне управління військової розвідки (ГУР), ймовірно, несе відповідальність за удар безпілотника по Борисоглібській авіабазі у Воронезькій області в ніч з 8 на 9 квітня.
- Російські ультранаціоналістичні мілблогери продовжують використовувати агресивну антимігрантську риторику та заклики до ксенофобської внутрішньої політики, але при цьому викривають притаманне Росії лицемірство у ставленні до власних корінних етнічних меншин.
- Кремль, ймовірно, зможе використати нову угоду, підписану пов'язаною з Кремлем губернатором проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул і державним російським банком, для продовження дестабілізації молдовського суспільства, нападу на демократичний уряд Молдови і запобігання вступу Молдови до Європейського Союзу (ЄС).
- За повідомленнями, Росія розглядає можливість створення нового міністерства молодіжної політики і патріотичного виховання, що, ймовірно, є частиною постійних спроб прищепити прокремлівську і схвалену Кремлем ідеологію наступному поколінню росіян.
- Російська військова влада у Вірменії затримала ще одного російського громадянина у Вірменії, ймовірно, у спробі утвердити військову і політичну владу над Вірменією і кинути виклик суверенітету Вірменії на тлі триваючого погіршення вірменсько-російських відносин.
- Нещодавно, 9 квітня, російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Кремінної, на захід від Авдіївки, а також на південь і південний захід від Донецька.
- Кремлівські чиновники продовжують докладати зусиль, щоб зменшити побоювання громадськості щодо чергової можливої хвилі часткової мобілізації.
- Російський окупаційний режим в Криму систематично переслідує духовенство та парафії, пов'язані з Православною церквою України (ПЦУ) в окупованому Криму.