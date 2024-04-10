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ISW: Россия пытается бросить вызов суверенитету Армении

Алена ИвашкивСреда, 10 апреля 2024, 05:41
ISW: Россия пытается бросить вызов суверенитету Армении
Флаг Армении, Фото: Getty Images

Российские военные задержали еще одного российского гражданина в Армении. Таким образом, вероятно, Россия пытается установить военную и политическую власть над Арменией и бросить вызов суверенитету Армении.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Это случилось на фоне длительного ухудшения армяно-российских отношений. 

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Армянское отделение международной правозащитной организации Хельсинкская гражданская ассамблея в Ванадзоре 9 апреля сообщило, что российская военная полиция на российской 102-й военной базе в Гюмри в Армении задержала гражданина России Анатолия Щетина. 

Мужчину задержали за дезертирство и намерены принудительно перевести в Россию. 

Юрист Хельсинской гражданской ассамблеи Ани Чатинян сообщила, что организация направила заявление о преступлении в Генпрокуратуру Армении и что российские правоохранительные органы не имеют права задерживать людей в Армении и должны передать дело армянским правоохранительным органам. 

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Генеральная прокуратура Армении сообщила, что обработала отчет Хельсинкской гражданской ассамблеи в соответствии со своими процедурами. Российская военная полиция на 102-й военной базе ранее задерживала гражданина России в Армении за дезертирство в декабре 2023 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года отреагировал на арест мужчины, случившийся в декабре 2023 года, и заявил, что власти Армении расследуют инцидент и что Армения "не может мириться с незаконными действиями на [своей] территории". 

Ключевые выводы ISW за 9 апреля:

  • Российские государственные СМИ осветили совместные усилия России и Китая в борьбе с "двойным сдерживанием" Запада, направленным против России и Китая, во время встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Китая Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине 9 апреля.
  • Центральное командование США (ЦЕНТКОМ) объявило 9 апреля, что передало Украине стрелковое оружие и боеприпасы, захваченные 4 апреля у Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
  • Украинское Главное управление военной разведки (ГУР), вероятно, несет ответственность за удар беспилотника по Борисоглебской авиабазе в Воронежской области в ночь с 8 на 9 апреля.
  • Российские ультранационалистические милблогеры продолжают использовать агрессивную антимигрантскую риторику и призывы к ксенофобской внутренней политике, но при этом разоблачают присущее России лицемерие в отношении собственных коренных этнических меньшинств.
  • Кремль, вероятно, сможет использовать новое соглашение, подписанное связанным с Кремлем губернатором пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгенией Гуцул и государственным российским банком, для продолжения дестабилизации молдавского общества, нападения на демократическое правительство Молдовы и предотвращения вступления Молдовы в Европейский Союз (ЕС).
  • По сообщениям, Россия рассматривает возможность создания нового министерства молодежной политики и патриотического воспитания, что, вероятно, является частью постоянных попыток привить прокремлевскую и одобренную Кремлем идеологию следующему поколению россиян.
  • Российские военные власти в Армении задержали еще одного российского гражданина в Армении, вероятно, в попытке утвердить военную и политическую власть над Арменией и бросить вызов суверенитету Армении на фоне продолжающегося ухудшения армяно-российских отношений.
  • Недавно, 9 апреля, российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Кременной, к западу от Авдеевки, а также на юг и юго-запад от Донецка.
  • Кремлевские чиновники продолжают прилагать усилия, чтобы уменьшить опасения общественности относительно очередной возможной волны частичной мобилизации.
  • Российский оккупационный режим в Крыму систематически преследует духовенство и приходы, связанные с Православной церковью Украины (ПЦУ) в оккупированном Крыму.

Темы: РосcияАрменияISW
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