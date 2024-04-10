ЗСУ уже знешкодили понад 450 тисяч російських окупантів
Середа, 10 квітня 2024, 08:03
Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу знешкодили 830 ворожих солдатів та спалили 47 ББМ і 22 танки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 450 080 (+830) осіб,
- танків − 7 132 (+22) од,
- бойових броньованих машин − 13 667 (+47) од,
- артилерійських систем − 11 404 (+18) од,
- РСЗВ − 1 040 (+1) од,
- засобів ППО − 753 (+0) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 070 (+37) од,
- крилатих ракет − 2 067 (+2) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 248 (+67) од,
- спеціальної техніки − 1 876 (+8) од.
Дані уточнюються.