ВСУ уже обезвредили более 450 тысяч российских оккупантов
Среда, 10 апреля 2024, 08:03
Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 830 вражеских солдат, сожгли 47 ББМ и 22 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 450 080 (+830) человек,
- танков − 7 132 (+22) ед,
- боевых бронированных машин − 13 667 (+47) ед,
- артиллерийских систем − 11 404 (+18) ед,
- РСЗО − 1 040 (+1) ед,
- средств ПВО − 753 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 070 (+37) ед,
- крылатых ракет − 2 067 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 248 (+67) ед,
- специальной техники − 1 876 (+8) ед.
Данные уточняются.