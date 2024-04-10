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ВСУ уже обезвредили более 450 тысяч российских оккупантов

Ирина БалачукСреда, 10 апреля 2024, 08:03
ВСУ уже обезвредили более 450 тысяч российских оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 830 вражеских солдат, сожгли 47 ББМ и 22 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 450 080 (+830) человек,
  • танков − 7 132 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 667 (+47) ед,
  • артиллерийских систем − 11 404 (+18) ед,
  • РСЗО − 1 040 (+1) ед,
  • средств ПВО − 753 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 070 (+37) ед,
  • крылатых ракет − 2 067 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 248 (+67) ед,
  • специальной техники − 1 876 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войнеГенштаб
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