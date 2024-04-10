Білий дім не має доказів прямої підтримки РФ з боку Китаю у війні проти України
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає пряму військову підтримку Росії у війні проти України.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова Салліван: "Ми не бачимо жодних доказів того, що вони (Китай) надають пряму військову допомогу Росії".
Деталі: Водночас, додав Салліван, США висловили свої занепокоєння щодо зусиль Пекіна, спрямованих на посилення військово-промислової бази РФ, нагадавши, що про це минулого тижня в Європі казав держсекретар Ентоні Блінкен.
Раніше у Державному департаменті США підтвердили, що держсекретар Ентоні Блінкен у розмовах із союзниками висловлював стурбованість характером співпраці Китаю та Росії, що, зокрема, сприяє здатності російського ВПК далі забезпечувати російську армію.
Передісторія:
- Раніше FT з посиланням на неназваних посадовців повідомляли, що Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив про допомогу Китаю Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння". Йшлося, зокрема, про допомогу у виробництві оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері.
- Тим часом міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що під час чотириденного візиту до Китаю мала "важкі розмови" про Україну і попередила про наслідки китайські компанії, які будуть співпрацювати з російським ВПК.