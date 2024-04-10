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Білий дім не має доказів прямої підтримки РФ з боку Китаю у війні проти України

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловСереда, 10 квітня 2024, 10:29
Білий дім не має доказів прямої підтримки РФ з боку Китаю у війні проти України
Джейк Салліван, фото: Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає пряму військову підтримку Росії у війні проти України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Салліван: "Ми не бачимо жодних доказів того, що вони (Китай) надають пряму військову допомогу Росії".

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Деталі: Водночас, додав Салліван, США висловили свої занепокоєння щодо зусиль Пекіна, спрямованих на посилення військово-промислової бази РФ, нагадавши, що про це минулого тижня в Європі казав держсекретар Ентоні Блінкен.

Раніше у Державному департаменті США підтвердили, що держсекретар Ентоні Блінкен у розмовах із союзниками висловлював стурбованість характером співпраці Китаю та Росії, що, зокрема, сприяє здатності російського ВПК далі забезпечувати російську армію.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше FT з посиланням на неназваних посадовців повідомляли, що Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив про допомогу Китаю Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння". Йшлося, зокрема, про допомогу у виробництві оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері.
  • Тим часом міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що під час чотириденного візиту до Китаю мала "важкі розмови" про Україну і попередила про наслідки китайські компанії, які будуть співпрацювати з російським ВПК. 

Теми: СШАРосіяКитайУкраїна
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