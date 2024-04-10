Белый дом не имеет доказательств прямой поддержки РФ со стороны Китая в войне против Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает прямую военную поддержку России в войне против Украины.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Салливана: "Мы не видим никаких доказательств того, что они (Китай) оказывают прямую военную помощь России".
Детали: В то же время, добавил Салливан, США выразили свою обеспокоенность относительно усилий Пекина, направленных на усиление военно-промышленной базы РФ, напомнив, что об этом на прошлой неделе в Европе говорил госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее в Государственном департаменте США подтвердили, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговорах с союзниками выражал обеспокоенность характером сотрудничества Китая и России, что, в частности, способствует способности российского ВПК дальше обеспечивать российскую армию.
Предистория:
- Ранее FT со ссылкой на неназванных чиновников сообщали, что Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил о помощи Китая России "в масштабах, вызывающих беспокойство". Речь шла, в частности, о помощи в производстве оптического оборудования, пропеллентов и оборудования в космической сфере.
- Между тем министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что во время четырехдневного визита в Китай вела "тяжелые разговоры" об Украине и предупредила о последствиях китайские компании, которые будут сотрудничать с российским ВПК.