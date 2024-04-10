Белый дом не имеет доказательств прямой поддержки РФ со стороны Китая в войне против Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает прямую военную поддержку России в войне против Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Салливана: "Мы не видим никаких доказательств того, что они (Китай) оказывают прямую военную помощь России".

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Детали: В то же время, добавил Салливан, США выразили свою обеспокоенность относительно усилий Пекина, направленных на усиление военно-промышленной базы РФ, напомнив, что об этом на прошлой неделе в Европе говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее в Государственном департаменте США подтвердили, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговорах с союзниками выражал обеспокоенность характером сотрудничества Китая и России, что, в частности, способствует способности российского ВПК дальше обеспечивать российскую армию.

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