На Одещині затримали чоловіків, які хотіли перетнути кордон за маршрутом з Telegram-каналу

В Одеській області прикордонники затримали сімох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити до Молдови.

Джерело: ДПСУ у Telegram

Деталі: Повідомляється, що пʼятьох чоловіків прикордонники затримали одразу. Ще двоє – змінили свій маршрут, щоб відвернути увагу, втім згодом їх знайшов службовий пес.

Реклама:

За даними прикордонної служби, всі зловмисники рухалися за вказівками адміністратора одного з Telegram-каналів. За цей маршрут кожен з них мав сплатити по 80 000 грн.

Правоохоронці склали адмінпротоколи, справи скерували до суду.

На Одещині прикордонники затримали сімох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити до Молдови.

ВІДЕО: ДПСУ pic.twitter.com/o6LCGlNntE ВІДЕО ДНЯ April 10, 2024





