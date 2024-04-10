На Одещині затримали чоловіків, які хотіли перетнути кордон за маршрутом з Telegram-каналу
Середа, 10 квітня 2024, 12:03
В Одеській області прикордонники затримали сімох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити до Молдови.
Джерело: ДПСУ у Telegram
Деталі: Повідомляється, що пʼятьох чоловіків прикордонники затримали одразу. Ще двоє – змінили свій маршрут, щоб відвернути увагу, втім згодом їх знайшов службовий пес.
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За даними прикордонної служби, всі зловмисники рухалися за вказівками адміністратора одного з Telegram-каналів. За цей маршрут кожен з них мав сплатити по 80 000 грн.
Правоохоронці склали адмінпротоколи, справи скерували до суду.
На Одещині прикордонники затримали сімох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити до Молдови.
ВІДЕО: ДПСУ pic.twitter.com/o6LCGlNntE— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 10, 2024ВІДЕО ДНЯ