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На Одещині затримали чоловіків, які хотіли перетнути кордон за маршрутом з Telegram-каналу

Анастасія ПроцСереда, 10 квітня 2024, 12:03
На Одещині затримали чоловіків, які хотіли перетнути кордон за маршрутом з Telegram-каналу
Скрін з відео ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали сімох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити до Молдови.

Джерело: ДПСУ у Telegram

Деталі: Повідомляється, що пʼятьох чоловіків прикордонники затримали одразу. Ще двоє – змінили свій маршрут, щоб відвернути увагу, втім згодом їх знайшов службовий пес.

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За даними прикордонної служби, всі зловмисники рухалися за вказівками адміністратора одного з Telegram-каналів. За цей маршрут кожен з них мав сплатити по 80 000 грн. 

Правоохоронці склали адмінпротоколи, справи скерували до суду.



Теми: ухилянтиПрикордонна службаОдеська область
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