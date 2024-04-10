В Одесской области задержали мужчин, которые хотели пересечь границу по маршруту из Telegram-канала

В Одесской области пограничники задержали семерых мужчин, которые незаконно пытались попасть в Молдову.

Источник: ГПСУ в Telegram

Детали: Сообщается, что пятерых мужчин пограничники задержали сразу. Еще двое - изменили свой маршрут, чтобы отвлечь внимание, впрочем впоследствии их нашел служебный пес.

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По данным пограничной службы, все злоумышленники двигались по указаниям администратора одного из Telegram-каналов. За этот маршрут каждый из них должен был заплатить по 80 000 грн.

Правоохранители составили админпротоколы, дела направили в суд.

На Одещині прикордонники затримали сімох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити до Молдови.

ВІДЕО: ДПСУ pic.twitter.com/o6LCGlNntE ВИДЕО ДНЯ April 10, 2024





