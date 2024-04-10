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В Одесской области задержали мужчин, которые хотели пересечь границу по маршруту из Telegram-канала

Анастасия ПроцСреда, 10 апреля 2024, 12:03
В Одесской области задержали мужчин, которые хотели пересечь границу по маршруту из Telegram-канала
Скрин из видео ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали семерых мужчин, которые незаконно пытались попасть в Молдову.

Источник: ГПСУ в Telegram

Детали: Сообщается, что пятерых мужчин пограничники задержали сразу. Еще двое - изменили свой маршрут, чтобы отвлечь внимание, впрочем впоследствии их нашел служебный пес.

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По данным пограничной службы, все злоумышленники двигались по указаниям администратора одного из Telegram-каналов. За этот маршрут каждый из них должен был заплатить по 80 000 грн. 

Правоохранители составили админпротоколы, дела направили в суд.



Темы: уклонистыПограничная службаОдесская область
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