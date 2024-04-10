Росія хоче набрати за контрактом 400 тисяч військових цього року − британська розвідка

Росія має намір набрати близько 400 тисяч військовослужбовців за контрактом у 2024 році − це необхідно для підтримки її сил в Україні, які зазнали величезних втрат, повідомляє розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на новий розвідувальний огляд британського Міноборони

Дослівно розвідка: "Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року та до 1,5 мільйона в подальшому".

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Деталі: Також розвідка нагадує, що Росія продовжує призивати солдатів навесні та восени. Зокрема, цієї весни планує призвати близько 150 тисяч солдатів у віці від 18 до 30 років, як це було і раніше.

Повідомляється, що ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх видах збройних сил РФ, але наразі не задіяні в бойових діях на території України.

Аналітики додають, що призовники служать у гарнізонах по всій РФ, і в сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби.

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Розвідка зауважує, що деякі солдати-строковики, ймовірно, служать в Росії на території, прилеглій до кордону з Україною − у підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку.

Втім, додають у Міноборони Великої Британії, на солдатів строкової служби зазвичай чиниться тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом.

"Російська влада, ймовірно, не бажає ризикувати бойовими втратами серед солдатів-строковиків, що, ймовірно, є непопулярним. Втрати серед солдатів-добровольців сприймаються суспільством більш толерантно", – зазначає розвідка.

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